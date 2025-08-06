مدافع الزمالك ينتقل إلى فاركو بعد رحيله عن المحلة وفسخ عقده

أعلن نادي فاركو التعاقد مع المدافع أحمد رفاعي، لاعب الزمالك وغزل المحلة السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وجاء انضمام رفاعي إلى الفريق السكندري بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع غزل المحلة، حيث وقع رسميا على عقود انضمامه لفاركو خلال جلسة جمعت بينه وبين مسؤولي النادي، بحضور وكيل أعماله.

وبعد توقيع العقود، انضم رفاعي مباشرة إلى تدريبات الفريق، ليبدأ مشواره الجديد مع فاركو استعدادًا للموسم المقبل.

وكان نادي الزمالك قد قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب تكدس عدد المدافعين في الفريق الأول، ما دفعه للبحث عن فرصة جديدة خارج أسوار القلعة البيضاء.