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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
كريم عاطف

تراجع نادي فورتونا دوسلدورف الألماني، الناشط في دوري الدرجة الثانية، عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان، لاعب غرناطة الإسباني، بعد جدل واسع أثارته منشورات سابقة له على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب على غزة.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن وايزمان كان قد اجتاز الفحوصات الطبية وكان قاب قوسين أو أدنى من توقيع العقد، قبل أن يصدر النادي بيانا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "تمت دراسة الصفقة بعناية، وقررنا في النهاية عدم المضي قدما في التعاقد مع اللاعب".

ورغم أن البيان لم يوضح الأسباب، أكدت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية احتجاجات جماهيرية حادة عبر الإنترنت، عقب تداول منشورات سابقة لوايزمان يعود تاريخها إلى ما بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، دعا فيها بشكل صريح إلى "محو غزة" من الوجود، وطالب بإلقاء "200 طن من القنابل" عليها.

وايزمان حذف تلك المنشورات لاحقا واعتذر عنها، معتبرا أنها صدرت في "لحظة غضب" ووصفها بـ"الخطأ"، لكن جماهير النادي طالبت بإلغاء الصفقة ووصفت تصريحاته بـ"المهينة وغير المتوافقة مع قيم النادي".

وكان من المقرر إصدار بيان مشترك بين النادي واللاعب يتضمن اعتذارا رسميا بعد توقيع العقد، إلا أن الضغط الجماهيري دفع إدارة فورتونا لاتخاذ قرار نهائي بعدم إتمام الصفقة.

يذكر أن وايزمان، البالغ من العمر 29 عاما، يملك 33 مشاركة دولية مع منتخب إسرائيل، وسبق أن واجه احتجاجات مماثلة من جماهير ناديه الحالي غرناطة بسبب مواقفه السياسية.

فورتونا دوسلدورف الألماني مهاجم الإسرائيلي المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان شون وايزمان غرناطة الإسباني غزة

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المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
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