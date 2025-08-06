محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد بتصميم وطني يحمل اسمه وعلم مصر

لفت النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الأنظار مؤخرا بعد أن كشف عن حذائه الجديد بتصميم مميز يحمل بصمته الخاصة، حيث طبع عليه اسمه إلى جانب علم مصر، في لمسة رمزية تعبر عن ارتباطه الدائم بجذوره الوطنية.

ونشر صلاح صور الحذاء عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ليتفاعل معها جمهوره حول العالم، خصوصا مشجعي ليفربول، الذين أشادوا بالتصميم وما يحمله من معانٍ تتجاوز الشكل، ليعبر عن هوية اللاعب وفخره بوطنه.

الحذاء تميز بألوان جريئة وتفاصيل دقيقة، لكن أكثر ما شدّ الانتباه هو الرسالة التي حملها، إذ جمع بين العالمية والمحلية في آن واحد، في إشارة واضحة لاعتزاز صلاح بمسيرته المصرية رغم ما حققه من شهرة دولية.

ولاقت هذه اللفتة صدى واسعا داخل مصر، إذ اعتبرها كثيرون دليلا على تواضع صلاح وتمسكه بثقافته وهويته، خصوصا مع اقتراب انطلاق موسم جديد يتطلع فيه محبوه لرؤية مزيد من التألق منه.

يأتي هذا في وقت يستعد فيه محمد صلاح لقيادة ليفربول في أولى مبارياته بالموسم الجديد، عندما يواجه كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية الأحد المقبل، قبل أن يبدأ مشوار الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث يوم 15 أغسطس، وسط امال كبيرة بأن يكون النجم المصري عنصر الحسم كعادته.