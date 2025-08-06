البرتغال وسلوفينيا تواصلان التفوق الأوروبي في بطولة العالم لكرة اليد

واصلت المنتخبات الأوروبية تفوقها في اليوم الأول من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، بعدما حقق منتخبا البرتغال وسلوفينيا انتصارين كبيرين في مستهل مشوارهما بالمونديال المقام حاليًا في مصر حتى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبًا.

وحقق المنتخب البرتغالي فوزا عريضا على نظيره النمساوي في المجموعة الثالثة بنتيجة 36-27، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف (20-19).

ونجح لاعبو البرتغال في فرض أسلوبهم خلال النصف الثاني من اللقاء، بفضل تفوقهم في الجانب الدفاعي والفعالية الهجومية، ليبتعدوا تدريجيا بالنتيجة ويحسموا أول نقطتين في مشوارهم نحو التأهل للدور الرئيسي.

وفي نفس المجموعة، لم يجد منتخب سلوفينيا صعوبة تذكر في تجاوز جزر فارو، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 19-12، قبل أن يوسع الفارق أكثر في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 38-25.

وأظهر المنتخب السلوفيني انسجاما كبيرا بين خطوطه الثلاثة، ما جعله أحد أبرز المرشحين لمنافسة الكبار في الأدوار التالية.

مجموعات بطولة العالم لليد

جاءت المجموعات كما يلي:



• المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا



• المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو



• المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر



• المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية



• المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو



• المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك



• المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين



• المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا