إيفرتون يفتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي لاستعارة جريليش

بدأ نادي إيفرتون تحركات رسمية للتعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس" عبر الصحفيين فيني أوكونور، أنتوني جوزيف وروبرت دورسيت.

وبحسب التقرير، فقد دخل الناديان في اتصالات مبدئية بشأن إبرام صفقة إعارة لجريليش إلى ملعب "جوديسون بارك" لمدة موسم واحد، في ظل سعي المدرب الجديد ديفيد مويس لتعزيز الجبهة الهجومية قبل انطلاق الموسم.

جريليش من جانبه يُرحب بالخطوة، خاصة في ظل رغبته بالحصول على فرص لعب منتظمة لإحياء مسيرته الدولية، والعودة إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة توماس توخيل، تحضيرًا لمونديال 2026. اللاعب عمل خلال الصيف مع مدرب بدني خاص للمحافظة على جاهزيته، بعد موسم باهت.

منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادمًا من أستون فيلا عام 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، لم ينجح جريليش في إثبات نفسه كمكوّن أساسي في تشكيلة بيب جوارديولا.

واكتفى بالمشاركة كأساسي في مباراة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما غاب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم قلة مشاركاته، يظل جريليش من أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف مانشستر سيتي، حيث يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقدّر بـ 300 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يُعد عقبة حقيقية أمام إيفرتون الساعي لضبط ميزانيته.

المفاوضات بين الطرفين ستتركز خلال الأيام المقبلة على تقاسم الراتب، إذ يأمل إيفرتون في إقناع مانشستر سيتي بتحمّل جزء منه، لضمان إتمام الصفقة دون ضغط مالي كبير على النادي.

ورغم أن الصفقة لا تزال في مراحلها التمهيدية، إلا أنها قد تمثل فرصة مزدوجة لكل من جريليش لاستعادة بريقه، وإيفرتون لتعزيز تشكيلته بلاعب يمتلك الخبرة والجودة اللازمة لصناعة الفارق.