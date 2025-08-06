رئيس جمعية بني خيار التونسي : مواجهة أمريكا الأسهل .. والتشيك المواجهة الأصعب لنسور قرطاج

أكد أيمن مزوال رئيس نادي جمعية بني خيار الرياضي ورئيس بعثة فريق كرة اليد مواليد 2011، أن مواجهة أمريكا في افتتاحي مشوار المنتخب التونسي خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب تحت 19 سنة هي الأسهل، خاصة بعد الفوز بنتيجة 43_26.

و تستضيف القاهرة منافسات بطولة العالم النسخة الحادية عشر لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، والتي تقام تحت شعار "مصر تستقبل العالم".



وأضاف مزوال أن مواجهة التشيك ستكون الاصعب، وأنه المواجهة منتخب الأمريكي كانت تعتبر مباراة تحضيرية قبل المبارايات المقبلة .

وتابع أنه حرص على التواجد في مدرجات منتخب تونس لتشجيع نسور قرطاج خلال مواجهة منتخب أمريكا في افتتاحية مشواره في منافسات المجموعة الثامنة لبطولة العالم ، وذلك خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق خلال الفترة الحالية.

وتابع منتخب نسور قرطاج يضم خمس لاعبين ضمن القوام الاساسي يلعبون في صفوف الفريق ، مشيرا إلى إن هناك اعتماد اساسي علي الناشئين بالنادي وأن هناك عدد من نجوم كرة اليد الذين شرفوا كرة اليد التونسية من قبل ابرزهم الحارس الدولي مروان مقايز وصبحي سعيد محمد سوسي

وأشار الي أن هناك عدد من المباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر ابرزهم الأهلي والزمالك وهليوبوليس والجيش من مصر بجانب منتخب الكويت مواليد 2010

واختتم أيمن مزوال تصريحاته، بأنه سعيد بحسن الاستقبال من جانب الشعب المصري وكذلك المنظمين لبطولة العالم التي تستضيفها مصر .

ويلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم الدنمارك – التشيك - أمريكا.



وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

