الزمالك يعرض 40 مليون لضم حامد حمدان.. وبتروجت يتمسك باللاعب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تقدمت بعرض رسمي إلى نادي بتروجت لضم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 40 مليون جنيه، أو تأجيل ضمه إلى يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه فقط.

ورغم العرض، لا يزال نادي بتروجت متمسكًا باستمرار اللاعب حتى هذه اللحظة، في ظل رؤية داخل النادي أن انقطاع اللاعب عن التدريبات مؤخرًا يُعد وسيلة ضغط غير مقبولة، وقد تفتح الباب أمام سلوك مشابه من لاعبين آخرين.

وأوضح المصدر أن نادي بتروجت نفسه اقترح سيناريو رحيل اللاعب في يناير، إلا أن الفارق المالي الكبير بين عرض الصيف والشتاء لا يزال محل نقاش، مع وجود احتمالية لحدوث مستجدات قبل غلق باب القيد.