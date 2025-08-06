استمرار عملية قيد اللاعبين في اليوم الأخير إلى 12 مساء.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن استمرار عملية قيد اللاعبين في اليوم الأخير إلى 12 مساء.

وكتب عبد الباسط: "استمرار عملية قيد اللاعبين في اليوم الأخير إلى 12 مساء بوجود المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مصطفى عزام بجانب شؤون اللاعبين والإدارة المالية".

أعلن اتحاد الكرة حالة الطوارئ في اليوم الأخير لاتمام القيد الصيفى، حيث سيتم غلق الباب في تمام الثانية عشرة منتصف الليل.

وشهد موسم الانتقالات الصيفية منافسة قوية بين أندية الدوري المصري لضم أفضل العناصر والصفقات الجديد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 -2026.

موعد غلق القيد الصيفي لأندية الدوري المصري



ومن المقرر غلق باب الانتقالات الصيفية اليوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وتتجه الأنظار نحو ملفات حاسمة في أندية القمة بشأن اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة التي تنتظر الرتوش الأخيرة لإتمامها بشكل رسمي.

أزمة أجانب الأهلي



وفي الساعات القادمة، يسعى الأهلي لغلق ملف رضا سليم، لاعب الفريق، بشكل نهائي ورحيله للإعارة لأي فريق، حيث تلقى اللاعب عددا من العروض المغربية بجانب عرض خليجي وعرضين من الدوري المصري.