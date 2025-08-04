الأهلي يتحرك بعد اتفاق الزمالك مع اتحاد الكرة على جدولة الديون

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، عن تطورات جديدة في ملف مديونيات الأندية، خاصة بعد توصل نادي الزمالك لاتفاق مع اتحاد الكرة المصري بشأن جدولة مديونيته.



وكتب الغندور:"بعد وصول الزمالك لاتفاق مع اتحاد الكرة على جدولة المديونية، الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونيات الأندية."

وأكد مصدر داخل النادي، أن هذا الطلب يأتي في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة، مشددًا على أهمية تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وتوحيد معايير منح التراخيص بين الأندية، بحيث لا يتساوى من يسدد التزاماته المالية مع من يتأخر عن ذلك.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري، بمواجهة أمام مودرن سبورت، يوم 9 أغسطس، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى