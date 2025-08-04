خاص| شكوي أولياء الأمور تهدد اختيار العناصر المميزة داخل البنك الأهلي

اشتكى عدد من أولياء أمور لاعبي قطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي من عدم اهتمام نادي البنك الأهلي بقطاع الناشئين لإدارة النادي، احتجاجًا على ما وصفوه بأن الواسطة أصبحت معيارًا رئيسيًا في اختيار اللاعبين، متجاوزة خبرة المواهب الفعلية.

وتواصل صدي البلد مع عدد من أهلي قطاع الناشئين حيث أوضح الأهالي في رسالتهم أنهم لاحظوا استبعاد لاعبين موهوبين لم يحصلوا على فرصة المشاركة رغم عدم تواجدهم في قطاع الناشئين منذ التأسيس حتى الآن، بينما تم اختيار لاعبين آخرين دعمًا من جهات وإداريين دون مبررات فنية واضحة ونوّهوا إلى افتقار الاحترافية من حيث غياب الشفافية والغياب شبه الكامل لنظام التقييم الموثق وتابعوا: ”نريد فقط إنصافًا وتطبيقًا للعدالة داخل المنظومة “

وعبر أولياء أمور لاعبي قطاع الناشئين بالبنك الأهلي غضبهم الشديد من بدر رجب رئيس قطاع الناشئين الذي رفض لقاء أولياء الأمور لتفسير استبعاد أبنائهم وعدم منحم الفرصة وتسجيلهم بالإضافة إلى الاستغناء التام عن اللاعبين الذين يتواجدون في قطاع البنك الأهلي