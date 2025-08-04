الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونيات الأندية قبل الموسم الجديد

طالب النادي الأهلي، اتحاد الكرة المصري، بضرورة الكشف عن المديونيات المستحقة على الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في جدولة تلك المستحقات، وذلك قبيل انطلاق الموسم الجديد المقرر في 8 أغسطس الجاري.

وأكد مصدر داخل النادي، أن هذا الطلب يأتي في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة، مشددًا على أهمية تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وتوحيد معايير منح التراخيص بين الأندية، بحيث لا يتساوى من يسدد التزاماته المالية مع من يتأخر عن ذلك.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري، بمواجهة أمام مودرن سبورت، يوم 9 أغسطس، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.