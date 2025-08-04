7 ميداليات لأبطال مشروع المواهب بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر

تألق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس المقامة بدولة الجزائر خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس الجاري.

ونجح أبطال المشروع القومي في تحقيق 7 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية..

حصد أبطال الملاكمة خمس ميداليات جاءت كالتالي، "محمد نصر الميدالية الذهبية، عبد الرحمن الخولي الميدالية الفضية، آية حسن تجار الميدالية البرونزية، فهد محمد كمال الميدالية البرونزية، وأحمد رضا الميدالية البرونزية".

وتوجت اللاعبة ملك علي بالميدالية الذهبية بمنافسات المصارعة وذلك في وزن 73 كجم، حيث جاءت الميدالية بعد أداء قوي من اللاعبة حيث تغلبت على بكلة الجزائر في المباراة الأولى ثم واصلت تألقها بالفوز في بطلة تونس.

كما حصل اللاعب البراء محمد الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.

تضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو".

تقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يُعد أحد أهم البرامج الوطنية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، بما يساهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.