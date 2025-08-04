أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية تحركًا من إدارة نادي الزمالك لفتح ملف تجديد عقد لاعب الوسط أحمد حمدي، حيث عقد مسؤولو القلعة البيضاء جلسة ودية مع اللاعب لمناقشة تفاصيل التجديد.

وأبدي أحمد حمدي ترحيبه الكبير بالاستمرار مع الزمالك، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره داخل القلعة البيضاء، خاصة بعد حصوله على ثقة الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من بعض التفاصيل الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الزمالك لتأمين القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.