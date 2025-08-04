قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي
حسن العمدة

شهدت الساعات الماضية تحركًا من إدارة نادي الزمالك لفتح ملف تجديد عقد لاعب الوسط أحمد حمدي، حيث عقد مسؤولو القلعة البيضاء جلسة ودية مع اللاعب لمناقشة تفاصيل التجديد.

وأبدي أحمد حمدي ترحيبه الكبير بالاستمرار مع الزمالك، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره داخل القلعة البيضاء، خاصة بعد حصوله على ثقة الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من بعض التفاصيل الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الزمالك لتأمين القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

أحمد حمدي نادي الزمالك الزمالك القلعة البيضاء يانيك فيريرا فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

محمد رشاد

محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا

محمد فضل شاكر

تبدأ بأسبانيا.. محمد فضل شاكر يكشف عن جولته الغنائية في شهر أغسطس

بوسي

بوسي تتألق بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور على إنستجرام

بالصور

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد