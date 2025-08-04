مودريتش: جئت إلى ميلان لأصنع المجد.. لا لأبحث عن الراحة

أعرب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي، مؤكدًا أن انتقاله إلى "الروسونيري" لا يتعلق بالبحث عن الراحة أو نهاية هادئة لمسيرته، بل رغبة حقيقية في خوض تحدٍ جديد داخل أحد أقوى الدوريات في أوروبا.

وخلال مؤتمر تقديمه الرسمي قادمًا من ريال مدريد، قال مودريتش: "قضيت أكثر من عقد في أحد أعظم الأندية في العالم، والآن أبدأ صفحة جديدة في نادٍ تاريخي لا يقل قيمة، ويستحق أن يستعيد مكانته الأوروبية، وأنا هنا للمساهمة في ذلك."

وأكد صاحب الكرة الذهبية لعام 2018، أنه رفض عروضًا من دوريات أقل تنافسية مفضلًا الانتقال إلى الدوري الإيطالي لما يتميز به من قوة وتنظيم وتحديات تكتيكية، مضيفًا: "كان يمكنني اختيار الطريق الأسهل، لكنني اخترت الأصعب، لأنني ما زلت أحب كرة القدم وأعيش شغفها يوميًا."

مودريتش كشف أيضًا عن مشاورات سابقة مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي حول خطوة الانتقال، وقال: "أنشيلوتي تحدث عن ميلان بحماس كبير، خاصة أنه يعرف النادي عن قرب كلاعب ومدرب، وهذا زاد من قناعتي بخوض التجربة."

وعن انطباعه الأولي عقب الوصول، أوضح النجم الكرواتي: "شعرت بعظمة النادي منذ اللحظة الأولى. كل شيء هنا منظم باحترافية، من البنية التحتية إلى الجماهير والملعب. ميلان فريق يملك 7 بطولات أوروبية، وهذا دليل على حجم تاريخه."

واختتم مودريتش تصريحاته بالإشارة إلى أن غياب الفريق عن المشاركة الأوروبية هذا الموسم قد يكون فرصة مثالية للتركيز والاستعداد الجيد، مضيفًا: “لدينا مباراة واحدة في الأسبوع، وهذا يمنحنا أفضلية بدنية وفنية لتحقيق موسم قوي.”