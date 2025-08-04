رونالدو يوجّه بوصلة النصر نحو جرينوود لتعزيز الهجوم الصيفي

في تطور جديد على صعيد تحركات نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تدخل مباشر من النجم كريستيانو رونالدو في رسم ملامح الصفقات المقبلة، وتحديدًا على مستوى تدعيم الخط الأمامي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد اقترح رونالدو ضم المهاجم الإنجليزي ماسون جرينوود، لاعب أولمبيك مارسيليا، كخيار استراتيجي لدعم الهجوم، خاصة بعد إتمام صفقة جواو فيليكس. ويأتي هذا التحرك في إطار خطة لإعادة التوازن لمنظومة الفريق الهجومية التي عانت من تراجع في فترات حاسمة بالموسم الماضي.

جرينوود، صاحب الـ23 عامًا، تألق بشكل لافت في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي، حيث سجل 21 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية، من بينها إنتر ميلان الذي تقدم بعرض رسمي لضمه. جدير بالذكر أن اللاعب كان قد رفض عرضًا سابقًا من أحد أندية الدوري السعودي في صيف 2023 مفضلًا البقاء في أوروبا، حيث لعب مع خيتافي على سبيل الإعارة قبل انتقاله إلى مارسيليا.