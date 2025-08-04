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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينوي التدريب على الكلية الحربية

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، خلال الفترة المقبلة العودة لخوض التدريبات الجماعية في ستاد الكلية الحربية، بعد فترة من التدريبات التي أقيمت في ملاعب الدفاع الجوي.

وجاء قرار فيريرا بعدما أبدى إعجابه بأرضية ملعب الكلية الحربية، واعتبره الأنسب للفريق في هذه المرحلة من التحضيرات، لما يوفره من أجواء تساعد اللاعبين على التركيز وتحقيق أفضل استعداد للموسم الجديد.

جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك قبل المران
 

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين في حضور جهازه المعاون، وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.


ومنح يانيك فيريرا بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز


 

الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا يانيك فيريرا ستاد الكلية الحربية نادي الزمالك

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