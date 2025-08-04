رئيس أتالانتا يوضح موقف النادي من رحيل لوكمان: اتفاق مشروط واستبعاد كامل للانتقال داخل إيطاليا

أكد لوكا بيركاسي، المدير التنفيذي لنادي أتالانتا الإيطالي، أن المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان بإمكانه مغادرة النادي هذا الصيف، لكن بشروط تم الاتفاق عليها مسبقًا، أبرزها استبعاده من الانتقال إلى أي نادٍ داخل الدوري الإيطالي، في خطوة تعرقل مساعي إنتر ميلان الذي أبدى رغبة قوية في ضمه.

وكان إنتر قد تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 45 مليون يورو شاملة المكافآت، لكن العرض قوبل بالرفض، ما تسبب في توتر العلاقة بين اللاعب والنادي.

وفي رد فعل مباشر، نشر لوكمان بيانًا مطولًا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أكد فيه وجود اتفاق سابق يسمح له بالرحيل، وأبدى استياءه من تعامل الإدارة معه، كاشفًا أنه تقدم بطلب انتقال رسمي.

وفي أول تعليق من جانب الإدارة، قال بيركاسي خلال مؤتمر صحفي لتقديم الحارس ماركو سبورتييلو:"نعم، هناك اتفاق مع لوكمان منذ الصيف الماضي يسمح له بالرحيل، لكنه مشروط بأن يكون الانتقال إلى نادٍ أوروبي كبير، وليس داخل إيطاليا، احترامًا للطرفين".

وأضاف: "وصلنا عرض من باريس سان جيرمان الصيف الماضي بقيمة 20 مليون يورو، ورفضناه مع وعد للاعب بتسهيل خروجه هذا الصيف بشروط واضحة. وأؤكد أن أي قرار نهائي يخص مستقبل اللاعبين يظل من صلاحيات إدارة أتالانتا فقط".