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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أراكم قريبا.. وسام أبو علي يوجّه رسالة إلى كولومبوس بعد أنباء رحيله

وسام ابو علي
وسام ابو علي
منار نور

أثار اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي الجدل بين متابعيه بعد نشره رسالة قصيرة ومثيرة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام،

قال فيها:"أنا أستعد.. كولومبوس كرو، أراكم قريبًا."


أكد وسام أبوعلي، مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي، أنه لا يزال متواجدًا في مصر، حيث يقضي إجازته في الساحل الشمالي برفقة عدد من أصدقائه.

وأوضح وسام في تصريحات تلفزيونية أنه سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء إجراءات سفره إلى الولايات المتحدة، تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد كولومبوس كرو.

ونفى مهاجم الأهلي السابق ما تردد عن فشل قيده مع الفريق الأمريكي، قائلًا: "كل ما يُقال بهذا الشأن مجرد شائعات، وإن شاء الله الجماهير ستراني الأسبوع المقبل بقميص كولومبوس، وسأبدأ المشاركة في المباريات بعد ذلك".

كما نفى وجود أي مفاوضات مع بيراميدز، مؤكدًا: "لم أفكر في الانتقال إلى بيراميدز، ولم يحدث أي تواصل من الأساس، وما يُشاع عن إعارتي إلى نادي طرابزون سبور التركي لا أساس له من الصحة وغير منطقي".

واختتم وسام أبوعلي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جمهور الأهلي، وإدارة النادي وكل العاملين، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء كانت تجربة مهمة في مسيرته.

وسام ابو علي الاهلي كولومبوس

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