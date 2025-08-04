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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رايح بيراميدز لأ الزمالك .. شوبير يكشف مصير وسام أبو على بعد الأهلي

وسام ابو على
وسام ابو على
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على أنباء انتقال وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، إلى نادي الزمالك.

وقال شوبير ، عبر  تصريحات إذاعية  على «أون سبورت إف إم»: “إحنا بنعشق الهري، أنا آسف بس هي متتقالش غير كدة، وسام أبوعلي راجع على بيراميدز، لا يا راجل ده راجع على الزمالك، ده رصدوا 10 و12 مليون وهياخد في السنة 3 مليون، إحنا بنتكلم في الدولارات، فـ حاجة صعبة جدًا يعني”.

وأضاف: “هو هيروح بتأشيرة عمل مش تأشيرة سياحة.. كابتن زكي عبدالفتاح وضح لنا، وقال كل فريق له 3 لاعبين استثناء في الدوري الأمريكي، فوق الـ3 مليون دولار، ياخد 10 ياخد 12”.

وتابع: “وتأشيرته تأشيرة عمل في الطريق للاستخراج، خلال أيام ستنتهي ويكون موجود مع الفريق، وميكونش في مشكلة لانتقاله إلى كولومبوس كرو”.

وختم: “هنا النظام على الجميع، والباقي بيكون في لاعيبة بتاخد 100 ألف دولار وأقل كمان، فبالنسبة لقيد وسام أبوعلى، مفيش في مشكلة، لأنه من الـ3 اللي يتم استثنائهم”.

الاعلامى أحمد شوبير شوبير انتقال وسام أبوعلي وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق نادي كولومبوس كرو الأمريكي الزمالك

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