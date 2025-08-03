شوبير : تشكيل الأهلي في مباراة بتروجيت هو الأقرب لحجز مقاعد الأساسي مع ريبيرو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأساسي لمباراة مودرن سبورت للاعبي النادي الأهلي بقرار المدير الفني ريبيرو .

وقال شوبير خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :''لاعيبه الأهلي اللي هتلعب مباراة بتروجيت أساسيين هيكونوا هما الأقرب أنهم يكونوا التشكيل الأساسي لريبيرو في الدوري للموسم الجديد، واللي هيبدأه بمواجهة مودرن سبورت''.



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراتين وديتين مساء اليوم بإستاد السلام في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوي.



وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خوض مباراة أمام منتخب الشباب في السادسة مساءا ثم فريق بتروجيت في التاسعة مساءا، وسوف يمنح ريبيرو الفرصة لمشاركة لاعبيه لمدة 90 دقيقة كاملة لتكون بروفة كاملة لمباريات الدوري.

ووضع المدرب الاسباني برنامجا محددا للاعبيه للوصول لأعلي فورمة بدنية قبل إنطلاق مسابقة الدوري ، حيث كان علي ثلاث مراحل الأولي كانت بإستاد مختار التتش واستمرة لخمس ايام عبارة عن قياسات بدنية وتدريبات ثم السفر الي تونس وتحديداً مدينة طبرقة في معسكر مغلق استمر قرابة 9 ايام شهد خوض مواجهتين أمام الملعب ثم البنزرتي واخيرا المرحلة الأخيرة باستاد التتش والتي خاض فيها الفريق مواجهة انبي ثم مباراتين اليوم.