أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل إنهاء أزمة كولر مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل انهاء ازمة مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أنه تم تسوية المستحقات المالية لكولر، بعد رحيله عن تدريب النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تكتمًا شديدًا حرصًا على إنهاء الملف بهدوء ودون أزمات.

وقال شوبير: "النادي الأهلي بدأ التفاوض مع كولر منذ فترة طويلة، في أجواء تسودها العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل والمدرب السويسري أبدى حرصًا على أن يكون خروجه من القلعة الحمراء بطريقة تليق بالطرفين".

وأوضح شوبير أن كولر كان طالب بالحصول على راتبه حتى نهاية الموسم، ومستحقاته الخاصة بالموسم التالي (قرابة عشرة أشهر من الرواتب)، إلى جانب المكافآت،وهذه المطالب كانت محل تفاوض في البداية.

وتابع شوبير: "تدخل بعد ذلك وكيل أعمال كولر، دينو لامبارتي، وعقد جلسة مع خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، وتمت إدارة الملف بهدوء من جديد، بالتعاون مع المحامين من الطرفين".

وأشار إلى أن الاتفاق النهائي تم التوصل إليه مؤخرًا، وينص على حصول كولر على شرط جزائي بقيمة ثلاثة أشهر فقط، مع تأكيد الطرفين على إنهاء العلاقة بشكل ودي ومحترم.