أحمد حسن: سيف الجزيري يحظى بثقة فيريرا بعد تألقه في تدريبات الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري يقدم مستويات طيبة في تدريبات نادي الزمالك، مما جعله يحظى بأفضلية لدى المدير الفني الجديد للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر..الجزيري يقدم مستويات طيبة في التدريبات وله أفضلية لدى يانيك فيريرا "

ويتجه نادي الزمالك حاليا، للتخلى عن فكرة رحيل التونسي سيف الجزيري عن الفريق الأول لكرة القدم ، بعد تمسك اللاعب بالإستمرار مع الأبيض.

وحاول نادي الزمالك ، تسويق سيف الجزيري وخرجه سواء في شكل إعارة أو بيع نهائي لكن فشل مجهودات الأبيض وسط تمسك اللاعب بالإستمرار.

وطلب سيف الجزيري، من الزمالك الإستمرار أو الرحيل بشكل نهائي مع الحصول على كامل مستحقاته المالية للموسمين القادمين وهو ما رفضه الزمالك.

وكان الزمالك ينوي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، لكن بسبب اكتمال قائمة الأجانب ورفض الجزيري الرحيل، أنتهت محاولات الأبيض للتعاقد مع صفقة جديدة.

ولعب سيف الجزيري، مع الزمالك 163 مباراة وسجل 44 هدف وصنع 19 خلال مشواره.