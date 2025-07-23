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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك مرتبط بضم صفقة أجنبية جديدة

سيف الجزيري
سيف الجزيري
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التونسي سيف الجزيري، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "مصدر.. مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك مرتبط بضم أجنبي جديد واللاعب مستمر حتى الآن".

كان مصدر داخل نادي الزمالك، قد كشف عن سعي إدارة الكرة حالياً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن ضم مهاجم جديد يرتبط بشكل مباشر بمصير المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب بالقائمة البيضاء، ما يتطلب تسويق اللاعب أولاً لإتاحة مكان للتعاقدات الجديدة.

وتعمل إدارة الزمالك حالياً على تسويق الجزيري من أجل إيجاد عرض مناسب يتيح له الرحيل خلال الميركاتو الصيفي، ما يمهد الطريق أمام إتمام صفقة هجومية جديدة لدعم الفريق.

سيف الجزيري الاهلي الزمالك

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