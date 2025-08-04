أزمة جديدة لأحمد عبدالقادر بالأهلي.. تفاصيل

شهدت الساعات الماضية بالاهلي إجتماعات مكثفة لحسم اعارة رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم.



وتلقي اللاعب أكثر من عرض ولكنه ترك مسئولي الأهلي الامر للاعب لحسم موقفه والإختيار والمفاضلة ما بين العرضين حيث انه من المرجح أن يتحمل الأهلي جزء من راتب رضا سليم.

فيما تبقي الازمة الكبري تتمثل أحمد عبدالقادر جناح الفريق الذي يعد صداعا بكل ما تحملة الكلمة من معني نظرا لرفضة كافة العروض التي وصلت الية ووافق عليها النادي .



وشهدت الساعات الماضية دخول زد طرفا في المفاوضات لضم عبدالقادر بناء علي رغبة من محمد شوقي المدير الفني في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الناديين.