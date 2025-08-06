اتحاد الكرة يشترط تقديم العقود ورخص التدريب قبل إصدار الكارنيهات الجديدة للأجهزة الفنية|تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن اشتراط اتحاد الكرة تقديم العقود ورخص التدريب قبل اصدار الكارنيهات الجديدة للأجهزة الفنية.



وكتب عبدالباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"اتحاد الكرة يشترط تقديم العقود ورخص التدريب قبل اصدار الكارنيهات الجديدة للأجهزة الفنية".



طالب النادي الأهلي، اتحاد الكرة المصري، بضرورة الكشف عن المديونيات المستحقة على الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في جدولة تلك المستحقات، وذلك قبيل انطلاق الموسم الجديد المقرر في 8 أغسطس الجاري.



وأكد مصدر داخل النادي، أن هذا الطلب يأتي في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة، مشددًا على أهمية تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وتوحيد معايير منح التراخيص بين الأندية، بحيث لا يتساوى من يسدد التزاماته المالية مع من يتأخر عن ذلك.