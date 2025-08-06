الاتفاقات حالياً علي الفلوس ..خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مصطفي سعد ميسي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن انتقال اللاعب مصطفي سعد ميسي إلي نادي الزمالك .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي :"الزمالك بيخلص مصطفي سعد ميسي من زد و اللاعب عايز يروح و زد موافق و الزمالك محتاجه و الاتفاقات حاليا علي الفلوس".



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أسماء لاعبي الزمالك الجدد غير المصريين وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"الزمالك حاليا يمتلك 9 لاعبين غير مصريين وهما

سيف الجزيري - صلاح مصدق - الجفالي-شيكو بانزا - بنتايك

بالأضافة إلي

عدي الدباغ - أدم كايد - عمر فرج ( عودة من الأعارة )":

وأضاف مهيب ؛"عبد الحميد معالي ( تحت السن )

وجاري التفاوض مع حامد حمدان

مهيب":



ويأتي هذا التحرك من جانب الزمالك، بعد الموافقة على إعارة التونسي أحمد الجفالي، الجناح الأيمن للفريق، إلى صفوف نادي أبها السعودي لمدة موسم، مع بند أحقية الشراء.

وفي السياق نفسه، يواصل الزمالك مفاوضاته لضم جناح أجنبي جديد قبل غلق باب القيد، لتعويض رحيل الجفالي وتعزيز الخيارات الهجومية للفريق.