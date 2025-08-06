خالد الغندور: "الجفالي إلى أبها.. فهل تحمل الساعات القادمة مفاجأة سعيدة للزملكاوية؟"

أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن انتقال لاعب الفريق أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي، مؤكدًا أن هناك مفاجأة مرتقبة خلال الساعات المقبلة.

وكتب الغندور:"الجفالي خرج وراح أبها السعودي.. يا ترى الساعات القادمة هتكون إيه المفاجأة اللي هتفرح الزملكاوية وتزعل المنافسين؟"

يغادر اليوم أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى السعودية للانضمام رسميًا إلى صفوف فريق أبها، بعد إتمام اتفاق الإعارة بين الناديين لمدة موسم واحد، يتضمن بند أحقية الشراء مقابل نحو 800 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يصل الجفالي إلى المملكة مساء اليوم، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق السعودي بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

ويأتي رحيل الجفالي ضمن خطة الزمالك لإفساح المجال أمام تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة، خاصة وأن قائمة الفريق تضم حاليًا خمسة لاعبين أجانب هم: محمود بنتايج، شيكو بانزا، سيف الجزيري، صلاح مصدق، وأحمد الجفالي، الذي سيُرفع اسمه رسميًا بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.