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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الجفالي يطير إلى السعودية للانضمام إلى أبها

الجفالي
الجفالي
القسم الرياضي

يغادر اليوم أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى السعودية للانضمام رسميًا إلى صفوف فريق أبها، بعد إتمام اتفاق الإعارة بين الناديين لمدة موسم واحد، يتضمن بند أحقية الشراء مقابل نحو 800 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يصل الجفالي إلى المملكة مساء اليوم، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق السعودي بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

ويأتي رحيل الجفالي ضمن خطة الزمالك لإفساح المجال أمام تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة، خاصة وأن قائمة الفريق تضم حاليًا خمسة لاعبين أجانب هم: محمود بنتايج، شيكو بانزا، سيف الجزيري، صلاح مصدق، وأحمد الجفالي، الذي سيُرفع اسمه رسميًا بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.

ويقترب الزمالك من الإعلان عن صفقته العاشرة خلال الساعات المقبلة، بعد أن أبرم تسع صفقات حتى الآن خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهم: مهدي سليمان، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، شيكو بانزا، آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، ومحمد إسماعيل.

أحمد الجفالي الجفالي الزمالك أبها أبها السعودي

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