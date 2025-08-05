خالد الغندور يكشف مفاجأة حول مصير عبد القادر مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصير أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن موقف مع الفريق حتى الآن.



وكتب خالد الغندور عبر الفيس بوك: “أحمد عبد القادر يرفض الإعارة ويرفض اختيار البعض للنادي اللي يلعب فيه ويطلب التدريب الجماعي مع الفريق وعقده مستمر مع الأهلي ويصبح لاعب حر بنهاية الموسم القادم ويحق له الإمضاء في النادي اللي يتمناه يناير القادم”.

وكان كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة ما يتردد بشأن تقديم أحمد عبد القادر عرضا ماليا بقيمة 30 مليون جنيه للنادي الأهلي، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي “انتشرت أخبار كثيرة عن أن أحمد عبد القادر عرض على الأهلي 30 مليون جنيه، للحصول على الاستغناء الخاص به، لكنني تواصلت بنفسي مع مسؤول داخل النادي، وأكد لي أن هذا الأمر لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد”.