اتحاد الكرة: منح أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري رخص المشاركة الإفريقية

أعلن اتحاد الكرة منح رخص الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية لموسم 2025 - 2026.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "اتحاد الكرة يعلن منح أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري رخص المشاركة في البطولات الإفريقية".

وكشف الاتحاد في بيان رسمي "أصدر الاتحاد المصري رخص الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولات الإفريقية استنادا إلى معايير كاف الخاصة بمنح التراخيص".

حدد الاتحاد الإفريقي يوم 6 أغسطس موعدا نهائيا للانتهاء من إجراءات إصدار الرخص.

وأشار الاتحاد في بيانه "يعرب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة عن دعمه الكامل للأندية الأربعة في مشوارهم الإفريقي، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع راية الكرة المصرية".