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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من البحث العلمي إلى الاستثمار .. جامعة بنها تطلق منصة جسور لتسويق ابتكارات علمائها

منصة جسور
منصة جسور
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إطلاق منصة «جُسور»، التي طورتها شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها، تحت شعار «من البحث العلمي إلى التطبيق الصناعي»، بهدف تعزيز التواصل بين الباحثين والمؤسسات الصناعية والاستثمارية، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ومشروعات اقتصادية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.


وتعد المنصة نافذة رقمية متكاملة لعرض الأبحاث العلمية والابتكارات وبراءات الاختراع والنماذج الأولية القابلة للتطبيق والاستثمار، بما يتيح للشركات والمستثمرين التعرف على الحلول التكنولوجية التي تطورها الجامعة، والتواصل المباشر مع الباحثين لتبني هذه المخرجات وتطويرها تجاريًا.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إطلاق منصة «جُسور» يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي للبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على بناء منظومة متكاملة للابتكار تربط بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.
 

وأضاف " الجيزاوي " أن المنصة تجسد رؤية الجامعة في الانتقال من إنتاج المعرفة إلى توظيفها في خدمة المجتمع والتنمية، موضحًا أن العديد من المخرجات البحثية التي توصل إليها علماء الجامعة تمتلك فرصًا واعدة للتطبيق الصناعي والاستثمار، وأن المنصة ستسهم في تسريع وصول هذه الابتكارات إلى شركاء الصناعة والمستثمرين.


وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام جامعة بنها بدعم الباحثين والمبتكرين، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن المنصة ستوفر آلية فعالة لتسويق الابتكارات وربطها بالتحديات الفعلية التي تواجه القطاعات الإنتاجية المختلفة.


من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن منصة «جُسور» تمثل إضافة مهمة لجهود الجامعة في تعزيز التعاون مع مؤسسات الصناعة والإنتاج، لافتة إلى أنها ستسهم في بناء شراكات مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة بين الجامعة والقطاع الصناعي، من خلال تقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات التنموية.


وأكدت أن المنصة ستتيح للشركات الصناعية عرض احتياجاتها ومشكلاتها الفنية والبحثية، بما يوجه جهود الباحثين نحو تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، ويعزز دور الجامعة باعتبارها بيت خبرة علميًا داعمًا للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.


من جانبه، قال الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، إن منصة «جُسور» منصة متخصصة في نقل وتسويق التكنولوجيا، تجمع في مكان واحد الابتكارات والبحوث الواعدة والجهات الراغبة في الاستثمار فيها، بما يسهل بناء جسور التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين.


وأضاف أن المنصة ستسهم في زيادة فرص تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، وتعزيز الاستفادة من المعرفة العلمية في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ومن المقرر أن تضم المنصة قاعدة بيانات متجددة للمشروعات البحثية والابتكارية في مختلف التخصصات، بما يعزز فرص التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال، ويدعم دور جامعة بنها في الابتكار ونقل التكنولوجيا وخدمة المجتمع.
الدخول على المنصة عبر الرابط التالي 
https://jusoor.bu.edu.eg

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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