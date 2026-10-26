خبير: نتنياهو خلال 48 ساعة لن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي وسينتهي به المطاف إلى السجن

قال الدكتور بي إل دي سيلفا، أستاذ الدراسات الاستراتيجية، إن التصريحات الأمريكية بشأن احتمال شن هجوم عسكري جديد على إيران قد تندرج ضمن المناورات السياسية المرتبطة بالانتخابات، مشيرًا إلى تباين مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وأوضح سيلفا، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقناع ترامب بضرورة استئناف الهجمات على إيران، لكنه اعتبر أن مستقبل نتنياهو السياسي قد يؤثر في مسار القرارات الأمريكية، سواء باتجاه التصعيد العسكري أو العودة إلى المفاوضات.

وأضاف أن الاحتجاجات داخل إسرائيل تعكس وجود معارضة لنتنياهو، معربًا عن اعتقاده بأن خروجه من المشهد السياسي قد يغير طبيعة الضغوط المرتبطة بالأزمة، ويؤثر في الخيارات المطروحة للتعامل مع إيران خلال المرحلة المقبلة.