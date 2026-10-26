بيان مصري جزائري تونسي: نرفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك بيان مصري جزائري تونسي، جاء فيه:" نرفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية".





وأضافوا: "نؤكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وأن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ونؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها".



وتابعوا: "ندعو إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، ونؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي في الاتفاقيات والتسويات المتعلقة بليبيا".



