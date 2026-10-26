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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيان مصري جزائري تونسي: نرفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية

ليبيا
ليبيا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك بيان مصري جزائري تونسي، جاء فيه:" نرفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية".
 


وأضافوا: "نؤكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وأن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ونؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وتابعوا: "ندعو إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، ونؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي في الاتفاقيات والتسويات المتعلقة بليبيا".


 

ليبيا بيان مصري جزائري تونسي القاهرة الإخبارية

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