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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو بعد إسقاط برشلونة في الكلاسيكو: فزنا بالهدوء والتوازن

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن فوز فريقه على برشلونة في مواجهة الكلاسيكو، معربًا عن رضاه عن أداء لاعبيه، ومؤكدًا أن الانتصار جاء نتيجة الهدوء والتوازن، وليس بسبب الحظ أو الاعتماد على الدفاع فقط.

وأشاد مورينيو بالمستوى الذي ظهر به الفريقان خلال اللقاء، معتبرًا أن المباراة قدمت صورة قوية لكرة القدم، بالنظر إلى حجم الاهتمام العالمي الذي تحظى به مواجهة الغريمين التقليديين.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحاته عقب المباراة إن الكلاسيكو كان مواجهة رائعة ذات مستوى فني مرتفع، مشيرًا إلى أن الفريقين دخلا اللقاء بهدف تحقيق الفوز، وأن ما قدمه الطرفان لم يخيب آمال الجماهير التي تابعت المباراة.

وأضاف أن برشلونة بدأ الشوط الثاني بقوة، لكن ريال مدريد حافظ على هدوئه وتعامل مع مجريات اللعب بثبات، وهو ما ساعده على الخروج بالانتصار.

مورينيو يشيد بالتحكيم وينتقد قرارًا مؤثرًا

وتطرق المدير الفني لريال مدريد إلى القرارات التحكيمية، مؤكدًا رضاه عن أداء حكم المباراة، لكنه انتقد عدم تدخل تقنية الفيديو في لقطة تدخل جواو كانسيلو ضد ديوماندي.

وأوضح مورينيو أنه يرى أن اللعبة كانت تستحق بطاقة حمراء، معتبرًا أن طاقم تقنية الفيديو لم يتعامل معها بالشكل المناسب، رغم إشادته بأداء الحكم خلال بقية أحداث اللقاء.

لونين يحظى بثقة مدربه

وتحدث مورينيو عن مشاركة الحارس الأوكراني أندري لونين، الذي تولى حراسة مرمى ريال مدريد، مؤكدًا ثقته في قدراته وجاهزيته للمشاركة.

وأشار المدرب إلى أنه أخبر لونين بأن التدريب هدفه الاستعداد للعب والمشاركة، وليس البقاء على مقاعد البدلاء، مضيفًا أن الانتقادات أو التساؤلات حول اختياراته كانت ستزداد في حال خسارة الفريق.

كما شدد مورينيو على أنه لا يتعامل مع مجموعة ثابتة من اللاعبين الأساسيين، موضحًا أن قائمة ريال مدريد تضم العديد من العناصر المميزة القادرة على المشاركة وتقديم الإضافة، وأن الفرص متاحة أمام الجميع.

فالفيردي تحامل على الإصابة

وكشف مورينيو عن خوض فيديريكو فالفيردي جزءًا من المباراة رغم معاناته من الإصابة، مشيدًا بإصرار اللاعب على الاستمرار في الملعب ومساعدة زملائه.

وقال المدرب البرتغالي إن فالفيردي لعب نحو 40 دقيقة وهو يعاني من الإصابة، ورفض مغادرة الملعب في البداية، قبل أن يضطر إلى التوقف عندما لم يعد قادرًا على مواصلة اللعب.

وتعكس تصريحات مورينيو تقديره لما قدمه لاعب الوسط الأوروجوياني، الذي أظهر رغبة كبيرة في الاستمرار رغم حالته البدنية.

برناردو سيلفا وكامافينجا في حسابات مورينيو

وتحدث مدرب ريال مدريد عن البرتغالي برناردو سيلفا، مشيرًا إلى أنه انضم إلى الفريق قبل ثلاثة أشهر، وأنه يعرف إمكاناته جيدًا، لكنه لا يزال يعمل على إيجاد الطريقة الأنسب لدمجه داخل منظومة اللعب.

وفيما يتعلق بالتبديلات، أوضح مورينيو أنه يمتلك خيارات قوية على مقاعد البدلاء، وأن قراراته تعتمد على ما يراه مناسبًا لمجريات المباراة واحتياجات الفريق.

وأثنى بصورة خاصة على إدواردو كامافينجا، مؤكدًا أن اللاعب قدم أداءً مميزًا أمام لايبزيج، ثم ظهر بمستوى رائع مجددًا خلال الكلاسيكو.

مورينيو: فزنا بالهدوء والتوازن

واختتم المدير الفني لريال مدريد حديثه بالتأكيد على أن قيمة الانتصار لا تتعلق بالنتيجة وحدها، بل بالطريقة التي تحقق بها، موضحًا أن الفوز قد يأتي أحيانًا بالحظ أو بالتراجع الدفاعي، لكن فريقه حسم الكلاسيكو بفضل الاتزان والهدوء.

وشدد مورينيو على أن ريال مدريد استحق الفوز، في تصريحات تعكس ثقته في أداء لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع ضغط المواجهات الكبرى.

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