وفاة شقيقة الفنان الراحل عامر منيب

أعلنت مريم ابنة الفنان عامر منيب وفاة عمتها وشقيقة والدها الراحل أمينة منير وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستجرام دون الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.
توفي الفنان عامر منيب عام 2011 عن عمر يناهز الـ 48 عاما، بعد معاناة مع سرطان القولون.
وفي عام 2019، أثارت "مريم عامر منيب"، الابنة الكبرى للفنان الراحل، الجدل، بعدما نشرت صورة لها عبر فيس بوك، معلنة عن تخرجها من الجامعة، ووجهت رسالة إلى روح والدها الراحل.
وظهرت مريم عامر منيب، في الصورة، ترتدي زي التخرج، وتحتفل بهذه المناسبة في جو من البهجة، وعلقت: "بابا.. أنا اتخرجت".
يذكر أن مريم عامر منيب، كانت شديدة التعلق بوالدها قبل أن يغيبه الموت، وقالت مسبقًا في لقاء عبر قناة dmc الفضائية: إنها لم تستوعب فكرة وفاته.
وأشارت مريم عامر منيب، إلى أن والدها هو الرجل رقم واحد في حياتها، على الرغم من عدم وجوده معها.