صندوق البحر الأحمر يفتح باب التقديم لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج

كشف صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التقديم للمشاريع السينمائية في مرحلة "ما بعد الإنتاج"، وذلك ضمن رابع جولاته للعام الجاري.

ويمكن الآن لصُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي آسيا وأفريقيا التقديم على المنح السينمائية.

تهدف الجولة الرابعة من صندوق البحر الأحمر إلى دعم المشاريع السينمائية التي أنهت مرحلة التصوير وتستعد للدخول في مرحلة ما بعد الإنتاج، التي تشمل المونتاج، وتصحيح الألوان، وتصميم الصوت، والمكساج، وغيرها من العمليات الفنية الضرورية لاستكمال الفيلم بصيغته النهائية، تمهيدًا لعرضه في المهرجانات السينمائية أو عبر قنوات التوزيع المختلفة.

وأعرب صندوق البحر الأحمر، عن فخره منذ انطلاقه عام 2021م، بدعمه لأكثر من 280 مشروعًا سينمائيًا، نجح الكثير منها في تمثيل صُنّاعه عالميًا ونيل جوائز مرموقة في محافل دولية متعددة.



مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وأفريقيا وآسيا.

صندوق البحر الأحمر

صندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا.

يخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة.