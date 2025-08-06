قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض كليا أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
وزير الخارجية: تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه خط أحمر لمصر
الأولى من نوعها.. وزير خارجية جنوب السودان يزور إسرائيل
وزير الخارجية: لا يمكن المساس نهائيا بمكانة دير سانت كاترين
من بينها ناد عربي.. قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي 2025
مؤتمر صحفي لـ وزير الخارجية مع نظيره اليوناني بأثينا
تنسيق رياض الأطفال 2025 بالقاهرة.. موعد النتيجة وخطوات الاستعلام
قناة السويس الجديدة.. عشر سنوات لمشروع غيّر خريطة الملاحة العالمية
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري – الأربعاء 6 أغسطس 2025
تعديلات جديدة في مواعيد البرامج الرياضية خلال مباريات الدوري الموسم الحالي.. تعرف عليها
الحكومة تستعرض نتائج أول تجربة لتقديم وجبات مدرسية ساخنة بالفيوم
خطيئة كبرى.. أول تعليق من حزب الله على تجريده من سلاح المقاومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من ألبومه الجديد.. ساموزين يغير شكله فى أغنية ميتعزش

سامو زين
سامو زين
قسم الفن

طرح  ساموزين أغنيته الجديدة، بعنوان "ميتعزش" وهى ثانى أغنيات الميني ألبوم الصيفى الجديد، والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى.


يذكر أن ساموزين ، فاجأ جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بلوك جديد، حيث أعلن عن ثانى أغاني الميني ألبوم ببوستر ظهر فيه بشعر ولحية بيضاء.. ونشر البوستر الرسمي معلقا: البوستر الرسمي لـ «ميتعزش» ثاني أغاني الميني ألبوم غدا علي جميع المنصات.. حبايبي كل الحب لكم جميعًا على جميع التعليقات إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم جمهوري الحبيب.


ومن المعروف أن ساموزين كان قد طرح الأسبوع الماضى، أولى أغنيات المينى ألبوم الصيفى الجديد بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما.
وقد صرح ساموزين بقوله: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.. وتقول كلمات أغنية “ميتعزش”.

عليك الدنيا فضيت جيت .. مش لسواد عيوني أكيد
وعشمان ف الرجوع ونسيت
رجوعنا يقل من قيمتي .. دا بعد ما سبتني بايديك
انا استكترت نفسي عليك .. بتحلم حق مشروع ليك
وطلبك مش متاح عندي
ميتعزش وبطلنا .. بناقص معرفة تخسر
وبعد اللي اتعمل فيا .. هنرجع ؟ انت بتهزر
رصيدك في الغلاوة خلص .. وبعد فراقنا متصفّر
سامحتك ياما بعد فراق .. طيبة زيادة وكرم اخلاق
لكن مليت وقلبي انا فاق
وعمري ما هرضي بأذية .. انا اتغيرت من بعديك
خلاص والبركة طبعا فيك .. أحن إزاي أو أسمع ليك
شايفها ازاي حاجة عاديه ؟
ميتعزش وبطلنا .. بناقص معرفة تخسر
وبعد اللي اتعمل فيا .. هنرجع ؟ انت بتهزر
رصيدك في الغلاوة خلص .. وبعد فراقنا متصفر

سامو زين أغاني سامو زين ألبوم سامو زين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

أرشيفية

الكرملين: محادثات بوتين وويتكوف استمرت 3 ساعات وكانت مفيدة وبناءة

ترامب

الأمر يعود لإسرائيل.. ترامب يعلق على قرار احتلال غزة

يائير لابيد

زعيم المعارضة الإسرائيلي: احتلال قطاع غزة خطوة خاطئة ثمنها سيكون باهظاً

بالصور

أخبار السيارات| الصين تشكو من انخفاض أسعار سياراتها.. وترامب يهاجم جاجوار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شركة سيارات كهربائية كبرى تغلق مصانعها وتودع السوق

فوكسكون
فوكسكون
فوكسكون

بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"مكمل طبيعي

بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"
بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"
بودرة حب العزيز والمكسرات "كنز غذائي في ملعقة"

فستان صيفي .. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد