من ألبومه الجديد.. ساموزين يغير شكله فى أغنية ميتعزش

طرح ساموزين أغنيته الجديدة، بعنوان "ميتعزش" وهى ثانى أغنيات الميني ألبوم الصيفى الجديد، والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى.



يذكر أن ساموزين ، فاجأ جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بلوك جديد، حيث أعلن عن ثانى أغاني الميني ألبوم ببوستر ظهر فيه بشعر ولحية بيضاء.. ونشر البوستر الرسمي معلقا: البوستر الرسمي لـ «ميتعزش» ثاني أغاني الميني ألبوم غدا علي جميع المنصات.. حبايبي كل الحب لكم جميعًا على جميع التعليقات إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم جمهوري الحبيب.



ومن المعروف أن ساموزين كان قد طرح الأسبوع الماضى، أولى أغنيات المينى ألبوم الصيفى الجديد بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما.

وقد صرح ساموزين بقوله: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.. وتقول كلمات أغنية “ميتعزش”.

عليك الدنيا فضيت جيت .. مش لسواد عيوني أكيد

وعشمان ف الرجوع ونسيت

رجوعنا يقل من قيمتي .. دا بعد ما سبتني بايديك

انا استكترت نفسي عليك .. بتحلم حق مشروع ليك

وطلبك مش متاح عندي

ميتعزش وبطلنا .. بناقص معرفة تخسر

وبعد اللي اتعمل فيا .. هنرجع ؟ انت بتهزر

رصيدك في الغلاوة خلص .. وبعد فراقنا متصفّر

سامحتك ياما بعد فراق .. طيبة زيادة وكرم اخلاق

لكن مليت وقلبي انا فاق

وعمري ما هرضي بأذية .. انا اتغيرت من بعديك

خلاص والبركة طبعا فيك .. أحن إزاي أو أسمع ليك

شايفها ازاي حاجة عاديه ؟

ميتعزش وبطلنا .. بناقص معرفة تخسر

وبعد اللي اتعمل فيا .. هنرجع ؟ انت بتهزر

رصيدك في الغلاوة خلص .. وبعد فراقنا متصفر