اطلاق استمارات المشاركة فى معارض وفنون مهرجان قنا التراثي

اطلقت إدارة مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الذى تقيمه مؤسسة س للثقافة والإبداع بالتعاون مع محافظة قنا استمارات المشاركة فى معرض الحرف التراثية وايضا البرنامج الفنى والذى يقام خلال الفترة من 1 :5 نوفمبر المقبل .

قال د. خالد عبد الحليم محافظ قنا ورئيس اللجنة العليا للمهرجان ان الاستمارات تهدف الى اتاحة الفرصة للجميع للمشاركة فى المهرجان سواء كانت جهات حكومية اومؤسسات وجمعيات اهلية او افراد.

الحرف التراثية

وأكد الناقد الفنى هيثم الهوارى مؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية أن الهدف من المهرجان هو إحياء وحفظ الفنون والحرف التراثية والبيئية , وإقامة ورش تدريبية في مجال الفنون الشعبية والحرف التراثية لتطوير مهارات الشباب, وتقديم الفنون والحرف التراثية في كل الأماكن وخاصة القرى والنجوع والمستشفيات بالإضافة الى خلق فرص اقتصادية من خلال دعم المنتجات الحرفية وتعريف الأجيال الجديدة بها وتدريبهم على صناعتها وكذلك تمكين الفنانين والحرفيين المحليين وتوفير منصات عرض لإبداعاتهم وتنمية المهارات الفنية لديهم على يد المتخصصين في الورش الفنية.