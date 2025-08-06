حد عارف مين القمامير دول؟.. انتصار تشعل السوشيال ميديا بصور من كواليس "80 باكو"

شاركت الفنانة انتصار متابعيها عبر حسابها الرسمي مجموعة من الصور الجديدة من كواليس مسلسل "80 باكو"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وظهرت في الصور مجموعة من نجمات العمل، من بينهن هدى المفتي، ورحمة أحمد، ودنيا سامي، بالإضافة إلى مخرج العمل، وطفل صغير هو نجل الفنانة رحمة أحمد.

وأرفقت انتصار الصور بتعليق طريف جاء فيه: "حد عارف مين القمامير دول؟



ويذكر أن مسلسل 80 باكو يشارك في بطولتة كل من هدى المفتي، رحمة أحمد، انتصار، سماح أنور، دنيا سامي، محمد لطفي، محمود يسري، حمزة العيلي، ياسمين الهواري، إنعام سالوسة، شهاب إبراهيم، إلهام صفي الدين، زينب وهبي، ماجدة منير



