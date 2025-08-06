خالد سليم لزوجته في عيد ميلادها: شريكة حياتي وسندي

حرص الفنان خالد سليم ، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال رسالة رومانسية نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، عبّر فيها عن حبه وامتنانه لوجودها في حياته.

وكتب سليم في رسالته: "كل سنة وإحنا مع بعض.. كل سنة وإنتي جنبي ومعايا وفي ضهري يا حبيبتي وشريكة حياتي وسبب فرحتي وسندي وصاحبتي وأم بناتي.. بحبك يا أغلى ما في قلبي، كل سنة وإنتي حبيبتي."

واختتم صيف الأوبرا 2025 جولاته الإبداعية التي أُقيمت بإستاد الأسكندرية الرياضي الدولي، لأول مرة ونظمتها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الأسكندرية حيث ضمت المرحلة الأخيرة أمسية للنجم خالد سليم والموسيقار هشام خرما .

على خط النهاية إستمتع الجمهور بمجموعة من أعمال خالد سليم التى حملت راية الرومانسية المثالية، وبصوته الحالم وآداءه الواثق تغنى بـ فات مات، حلم عمرى، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، عيش، أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدرى ليه، غايب عنى، مين ده، ولا ليلة ولا يوم.

قبله تلاعب هشام خرما بآلتى البيانو والكي بورد وبأنامله الذهبية عزف مجموعة من مؤلفاته الخاصة الممهورة بطابع العصر والتي تمزج بين روح الشرق وحداثة الغرب كان منها أندلس، فيرست فواياج، كُن، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية وغيرها.