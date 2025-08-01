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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صيف الأوبرا 2025 | خالد سليم يحمل راية الرومانسية .. وهشام خرما يتلاعب بآلة البيانو

خالد سليم
خالد سليم
سعيد فراج

إختتم صيف الأوبرا 2025 جولاته الإبداعية التي أُقيمت بإستاد الأسكندرية الرياضي الدولي لأول مرة ونظمتها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الأسكندرية حيث ضمت المرحلة الأخيرة أمسية للنجم خالد سليم والموسيقار هشام خرما . 

على خط النهاية إستمتع الجمهور بمجموعة من أعمال خالد سليم التى حملت راية الرومانسية المثالية، وبصوته الحالم وآداءه  الواثق تغنى بـ فات مات، حلم عمرى، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، عيش، أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدرى ليه، غايب عنى، مين ده، ولا ليلة ولا يوم.

قبله تلاعب هشام خرما بآلتى البيانو والكي بورد وبأنامله الذهبية عزف مجموعة من مؤلفاته الخاصة الممهورة بطابع العصر والتي تمزج بين روح الشرق وحداثة الغرب كان منها أندلس، فيرست فواياج، كُن، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية وغيرها.

صيف الأوبرا 2025

يذكر أن صيف الأوبرا 2025 الذي إحتضنه إستاد الأسكندرية لأول مرة يعد تجربة فنية رائدة تمزج بين الأصالة والحداثة، ويعبر عن الرؤية المتطورة لوزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى إستثمار المساحات والأماكن غير التقليدية في نشر الإبداع الجاد بين مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية سعياً لتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن .

هشام خرما
هشام خرما 
خالد سليم
خالد سليم
الأوبرا صيف الأوبرا الأسكندرية إستاد الأسكندرية علاء عبد السلام خالد سليم هشام خرما

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