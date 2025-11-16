خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تقبل بإقامة دولة فلسطينية على مسافة صفر من سكانها، وفق تعبيره، وسط موجة مواقف حادة من وزراء اليمين ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في رسالة مفتوحة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن "صمته" عقب الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية أدى إلى ما وصفه بـ"التدهور الراهن"، مطالبًا برد "حازم وواضح" يؤكد للعالم أن "الدولة الفلسطينية لن تقوم أبدا".

وفي الاتجاه نفسه، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس رفض تل أبيب الكامل لما وصفه بـ"المسار الأمريكي" المزمع طرحه للتصويت في مجلس الأمن غدًا، والهادف إلى وضع إطار سياسي لتأسيس الدولة الفلسطينية، مؤكداً: "السياسة الإسرائيلية واضحة وثابتة: لن تُقام دولة فلسطينية".

وأشار كاتس في بيان رسمي إلى أن الجيش سيواصل تمركزه في قمة جبل الشيخ السورية وفي ما يسميه الاحتلال "المنطقة الأمنية"، معتبرًا ذلك جزءًا من أي ترتيبات مستقبلية مع سوريا. أما في غزة، فشدد على أن "القطاع سيُفكك حتى آخر نفق" وأن "نزع سلاح حماس" سيجري إما بيد الجيش الإسرائيلي أو عبر قوة دولية.

وتأتي هذه المواقف المتشددة وسط توتر داخلي داخل اليمين الإسرائيلي بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال قبول إسرائيل بقيام دولة فلسطينية ضمن اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، وهو ما أثار موجة غضب في معسكر اليمين الذي طالب نتنياهو بتوضيح موقفه بشكل صريح.

من جانبه، واصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومه على فكرة الدولة الفلسطينية، مدعيًا أن "الشعب الفلسطيني غير موجود"، ومتهماً الفلسطينيين بـ"الإرهاب"، وداعيًا إلى ما سماه "تشجيع الهجرة الطوعية من غزة" باعتباره "الحل الوحيد" وفق رأيه.