عبد العاطي والشيخ يبحثان خطوات إقامة الدولة الفلسطينية بعد قمة شرم الشيخ

جرى اتصال هاتفي يوم السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.

قرار في مجلس الأمن بشأن غزة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صادر عن الوزارة، بأن الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى البيان الصادر أمس ١٤ نوفمبر والذي عكس الدعم لاعتماد مشروع قرار مجلس الأمن المشار اليه، مشيراً إلى التوافق الاقليمى والدولى على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عملياً لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

إعادة إعمار غزة

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي استعرض مع الشيخ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم الاقليمى والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافى المبكر والإعمار، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.