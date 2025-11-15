قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
أخبار العالم

عبد العاطي والشيخ يبحثان خطوات إقامة الدولة الفلسطينية بعد قمة شرم الشيخ

عبد العاطي والشيخ
عبد العاطي والشيخ
قسم الخارجي

جرى اتصال هاتفي يوم السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.

قرار في مجلس الأمن بشأن غزة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صادر عن الوزارة، بأن الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى البيان الصادر أمس ١٤ نوفمبر والذي عكس الدعم لاعتماد مشروع قرار مجلس الأمن المشار اليه، مشيراً إلى التوافق الاقليمى والدولى على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عملياً لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

إعادة إعمار غزة

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي استعرض مع الشيخ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم الاقليمى والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافى المبكر والإعمار، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.

إقامة الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية قمة شرم الشيخ إعادة إعمار غزة حسين الشيخ وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اتفاق شرم الشيخ للسلام

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

شعار وزارة قطاع الأعمال العام

بـ40 مليون دولار.. قطاع الأعمال: شركة تابعة للقابضة للتشييد تفوز بمشروع في العراق

التخطيط

التخطيط: تقوم بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات

ذهب

شعبة الذهب: 2.3% مكاسب أسبوعية للمعدن النفس في مصر

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد