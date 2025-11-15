وزير الخارجية: اتفاق شرم الشيخ يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة

بحث وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني تثبيت اتفاق شرم الشيخ وضمان تنفيذه.

كما ناقش وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني التطورات في غزة والترتيبات الأمنية.

وأكد وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن يسهم مشروع القرار بمجلس الأمن في تثبيت إنهاء الحرب وتحقيق سلام عادل.

وأوضح وزير الخارجية،أن اتفاق شرم الشيخ يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي يوم السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى البيان الصادر امس ١٤ نوفمبر والذي عكس الدعم لاعتماد مشروع قرار مجلس الأمن المشار اليه، مشيراً إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عملياً لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي استعرض مع حسين الشيخ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.