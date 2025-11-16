وزير دفاع الاحتلال: لن تقوم دولة فلسطينية وسيبقى الجيش على قمة جبل الشيخ

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، رافضا ما وصفه بـ"المسار الأمريكي" الذي سيطرح للتصويت في مجلس الأمن غدا، والهادف إلى وضع إطار سياسي نحو إقامة الدولة.

وأكد كاتس أن "السياسة الإسرائيلية واضحة وثابتة: لن تقام دولة فلسطينية".

وأضاف الوزير في بيان رسمي صدر صباح اليوم أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في التمركز فوق قمة جبل الشيخ السورية وفي ما يصفه بـ"المنطقة الأمنية"، معتبرًا ذلك جزءًا من أي ترتيبات مستقبلية مع سوريا.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد كاتس على أن "غزة ستفكك حتى آخر نفق، وسيتم نزع سلاح حماس"، موضحًا أن التنفيذ سيكون إما عبر الجيش الإسرائيلي أو من خلال قوة دولية وفقا لنص البيان.

ويأتي هذا الخطاب المتشدد وسط توترات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، بعدما أفادت تقارير صحفية بوجود استياء في أوساط اليمين من احتمال موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية ضمن اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية.

وفي هذا السياق، طالب قادة اليمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح موقفه بشكل لا لبس فيه.

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فكرة الدولة الفلسطينية بشدة، مدعيا أن "الشعب الفلسطيني غير موجود" ومتهمًا الفلسطينيين بـ"الإرهاب"، بينما دعا إلى ما أسماه "تشجيع الهجرة الطوعية من غزة" باعتبارها وفق رأيه الحل الوحيد للوضع القائم.