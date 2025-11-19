بسبب المستحقات.. حارس الزمالك المهدي سليمان يتقدم بشكوى رسميا ضد الاتحاد السكندري

كشف حارس مرمى الزمالك مهدي سليمان عن معاناته مع مستحقاته المالية لدى نادي الاتحاد السكندري.

أزمة مهدي سليمان مع الاتحاد السكندري

وكتب سليمان في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "توضيح بخصوص مستحقاتي في نادي الاتحاد السكندري، بقالّي فترة طويلة بحاول أخلص موضوع مستحقاتي مع نادي الاتحاد، واتكلمت أكتر من مرة مع رئيس النادي محمد احمد سلامة اللي وعدني إن الأمور هتتحل، بس للأسف لحد دلوقتي مفيش أي حاجة حصلت.

وتابع: “أنا قدمت رسميًا شكوى لاتحاد الكرة عشان أطالب بحقي عن المواسم اللي فاتت، عن مواسم 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025”.

واختتم المهدي: “أنا ما بطلبش غير حقي اللي تعبت فيه، وكنت دايمًا ملتزم بكل حاجة في النادي، يارب يكون في حل قريب، وأتمنى من إدارة النادي يتحركوا وينهوا الموضوع بشكل محترم وودي”.