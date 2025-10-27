الزمالك يرفض رحيل المهدي سليمان ويتمسك بخبرته في قائمة الفريق

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب موقف الحارس المهدي سليمان، وقرر رفض رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم وجود مطالب من داخل النادي بالسماح له بالمغادرة بسبب ابتعاده عن المشاركة منذ انطلاق الموسم الحالي.

وأكد مسؤولو قطاع الكرة بالزمالك تمسكهم ببقاء الحارس، مشيرين إلى أهميته كأحد عناصر الخبرة في قائمة الفريق، خاصة في ظل طول الموسم وكثرة المباريات المحلية والقارية التي يخوضها الزمالك هذا العام.

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على نظام التدوير بين حراس المرمى، حيث يتناوب محمد عواد والمهدي سليمان في الوجود على مقاعد البدلاء كل مباراتين تقريبًا، وهو ما جعل المهدي يواصل الالتزام والانتظار لحين حصوله على فرصته الرسمية في المباريات المقبلة.