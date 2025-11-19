الأمن يعتمد حضور 46,200 مشجع في قمة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

انتهى منذ قليل الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووافقت الجهات الأمنية على السماح بحضور 46200 مشجع للمباراة، جاء ذلك بعد التأكيد على فتح مدرجات الدرجة الثانية في المباراة التي كانت مغلقة في المباريات السابقة.

وحضر الاجتماع من الزمالك اللواء سامي السبكي مدير أمن النادي ومدير المتابعة.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم 25 نوفمبر الجاري موعدًا للسفر إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بالاتفاق مع إدارة الكرة بتوجيه الشكر للكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم.

وكان الزمالك سبق وضم كوستا ريبيرو مدرب الأحمال البرتغالي للجهاز المعاون لأحمد عبد الرؤوف المدير الفني في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن محمد علاء محلل أداء الزمالك أعلن رحيله عن منصبه في الساعات القليلة الماضية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

