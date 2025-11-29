بعد حظر كوبايلوت على واتساب.. كيف تحمي محادثاتك مع المهمة قبل أن تختفي؟

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة ميتا أنها ستوقف دعم خدمات الذكاء الاصطناعي الطرف الثالث مثل كوبايلوت Copilot على تطبيق واتساب ابتداء من 15 يناير 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ميتا التي تفضل استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها داخل منصاتها، مما يعني أن مستخدمي كوبايلوت سيخسرون الوصول إلى هذه الخدمة داخل واتساب.

لماذا سيتم حظر كوبايلوت؟

تتمثل المشكلة في أن ميتا لم تعد ترغب في السماح باستخدام روبوتات الدردشة الخارجية داخل تطبيقاتها، وبذلك، سيتعين على المستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل واتساب اللجوء إلى Meta AI فقط.

ومع ذلك، يجب أن يعرف المستخدمون أن ميتا تستخدم البيانات التي يتم جمعها من المحادثات لتقديم إعلانات أكثر استهدافا عبر منصاتها مثل فيسبوك و إنستجرام.

للأسف، لا توجد طريقة لإيقاف جمع هذه البيانات، ولكن يمكن للمستخدمين اختيار التوقف عن استخدام Meta AI بالكامل إذا رغبوا في ذلك.

حفظ محادثات كوبايلوت

كيفية حفظ محادثات كوبايلوت قبل ضياعها؟

إذا كنت من مستخدمي كوبايلوت على واتساب، فقد حان الوقت لبدء نسخ احتياطي لمحادثاتك المهمة قبل أن يتم قطع الاتصال نهائيا.

ورغم أن واتساب لا يتطلب توثيق الحساب باستخدام مايكروسوفت لاستخدام كوبايلوت، إلا أن محادثاتك ليست مرتبطة بحساب مايكروسوفت، مما يعني أنه سيتم فقدان المحادثات فور قطع الاتصال.

ولكن لا داعي للقلق، فبإمكانك تصدير محادثاتك قبل أن تختفي، إذا كنت قد أنشأت محادثات كوبايلوت التي تسهل عليك الكثير من المهام، فمن الأفضل أن تقوم بتصديرها لاستخدامها لاحقا في تطبيق Microsoft Copilot على ويندوز أو Office 365 أو إيدج أو حتى على أجهزة iOS و أندرويد.

كيفية تصدير محادثات كوبايلوت في واتساب؟

لتصدير المحادثات على واتساب، اتبع هذه الخطوات:

- على أندرويد: افتح محادثة كوبايلوت> واضغط على ثلاث نقاط في الزاوية العلوية> ثم اختر المزيد > ثم تصدير المحادثة> اختر ما إذا كنت تريد تضمين الوسائط أم لا، وحدد المكان الذي ترغب في تصدير المحادثة إليه (بريد إلكتروني، نص، نسخ احتياطي سحابي، إلخ).

- على آيفون: افتح محادثة كوبايلوت> اضغط على اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة> ثم اختر تصدير المحادثة> اختر ما إذا كنت تريد تضمين الوسائط أو لا، وحدد مكان التصدير.