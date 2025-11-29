قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
بعد حظر كوبايلوت على واتساب.. كيف تحمي محادثاتك مع المهمة قبل أن تختفي؟

شيماء عبد المنعم

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة ميتا أنها ستوقف دعم خدمات الذكاء الاصطناعي الطرف الثالث مثل كوبايلوت Copilot على تطبيق واتساب ابتداء من 15 يناير 2026. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ميتا التي تفضل استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها داخل منصاتها، مما يعني أن مستخدمي كوبايلوت سيخسرون الوصول إلى هذه الخدمة داخل واتساب.

لماذا سيتم حظر كوبايلوت؟

تتمثل المشكلة في أن ميتا لم تعد ترغب في السماح باستخدام روبوتات الدردشة الخارجية داخل تطبيقاتها، وبذلك، سيتعين على المستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل واتساب اللجوء إلى Meta AI فقط. 

ومع ذلك، يجب أن يعرف المستخدمون أن ميتا تستخدم البيانات التي يتم جمعها من المحادثات لتقديم إعلانات أكثر استهدافا عبر منصاتها مثل فيسبوك و إنستجرام. 

للأسف، لا توجد طريقة لإيقاف جمع هذه البيانات، ولكن يمكن للمستخدمين اختيار التوقف عن استخدام Meta AI بالكامل إذا رغبوا في ذلك.

حفظ محادثات كوبايلوت

كيفية حفظ محادثات كوبايلوت قبل ضياعها؟

إذا كنت من مستخدمي كوبايلوت على واتساب، فقد حان الوقت لبدء نسخ احتياطي لمحادثاتك المهمة قبل أن يتم قطع الاتصال نهائيا. 

ورغم أن واتساب لا يتطلب توثيق الحساب باستخدام مايكروسوفت لاستخدام كوبايلوت، إلا أن محادثاتك ليست مرتبطة بحساب مايكروسوفت، مما يعني أنه سيتم فقدان المحادثات فور قطع الاتصال.

ولكن لا داعي للقلق، فبإمكانك تصدير محادثاتك قبل أن تختفي، إذا كنت قد أنشأت محادثات كوبايلوت التي تسهل عليك الكثير من المهام، فمن الأفضل أن تقوم بتصديرها لاستخدامها لاحقا في تطبيق Microsoft Copilot على ويندوز أو Office 365 أو إيدج أو حتى على أجهزة iOS و أندرويد.

حفظ محادثات كوبايلوت

كيفية تصدير محادثات كوبايلوت في واتساب؟

لتصدير المحادثات على واتساب، اتبع هذه الخطوات:

- على أندرويد: افتح محادثة كوبايلوت> واضغط على ثلاث نقاط في الزاوية العلوية> ثم اختر المزيد > ثم تصدير المحادثة> اختر ما إذا كنت تريد تضمين الوسائط أم لا، وحدد المكان الذي ترغب في تصدير المحادثة إليه (بريد إلكتروني، نص، نسخ احتياطي سحابي، إلخ).

- على آيفون: افتح محادثة كوبايلوت> اضغط على اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة> ثم اختر تصدير المحادثة> اختر ما إذا كنت تريد تضمين الوسائط أو لا، وحدد مكان التصدير.

حفظ محادثات كوبايلوت
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
الذكاء
بي واي دي
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
