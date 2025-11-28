قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
تكنولوجيا وسيارات

واتساب يعلن عن حظر شامل للذكاء الاصطناعي.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

واتساب يعلن عن حظر شامل للذكاء الاصطناعي
واتساب يعلن عن حظر شامل للذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

- ميتا تحظر روبوتات الدردشة على واتساب

- مستقبل الذكاء الاصطناعي على واتساب

- تغييرات كبيرة في شروط خدمة واتساب

ابتداء من 15 يناير 2026، ستقوم شركة “ميتا” بحظر روبوتات الدردشة العامة من استخدام منصة واتساب، وقد اتخذت “ميتا” هذا القرار بسبب الضغط الكبير الذي تسببت فيه هذه الروبوتات في زيادة حجم الرسائل دون أن تدر عائدا ماليا عبر المنصة. 

ميتا تحظر روبوتات الدردشة العامة على واتساب

أعلنت شركة “ميتا” عن تغييرات كبيرة في شروط خدمة واتساب الخاصة بها، حيث ستمنع المستخدمين من استخدام روبوتات الدردشة الذكية غير التابعة لشركة “ميتا” على تطبيق المراسلة، حيث تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين الرسائل التجارية، دون أن يصبح هو الخدمة الرئيسية.

وابتداء من 15 يناير 2026، لن يسمح باستخدام روبوتات الدردشة الذكية من أطراف ثالثة مثل ChatGPT وCopilot من مايكروسوفت على المنصة، وهو ما يشير إلى نهاية التكاملات مع هذه الروبوتات الخارجية، مما يؤثر على كل من المستخدمين العاديين وحسابات WhatsApp Business.

ما الذي يعنيه هذا القرار؟

تسعى واتساب من خلال هذه الخطوة إلى تقليص أنواع روبوتات الذكاء الاصطناعي المتاحة داخل التطبيق، اعتبارا من 15 يناير 2026، لن يتمكن المستخدمون من التفاعل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي غير التابعة لـ “ميتا”. 

كما سيخسر مستخدمو حسابات WhatsApp Business الذين كانوا قد دمجوا أدوات مثل ChatGPT وCopilot إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في نفس الوقت.

جاء قرار “ميتا” بحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي الخارجية بعد سلسلة من الانسحابات من المنصة، الشهر الماضي، أكدت OpenAI أن ChatGPT لن يكون متاحا بعد الآن على واتساب، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت مايكروسوفت أيضا أنها ستسحب كوبيلوت من المنصة.

كوبايلوت على واتساب

ماذا يعني هذا للمستخدمين والشركات؟

- المستخدمون العاديون: سيمنع المستخدمون من التفاعل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي غير التابعة لـ “ميتا”، مثل ChatGPT وCopilot، بدءا من 15 يناير 2026. لكن المستخدمين الذين يستخدمون ChatGPT حاليا على واتساب سيكون لديهم الخيار لنقل محادثاتهم الحالية إلى حسابات أخرى.

- الشركات: الشركات التي تستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي لخدمة عملائها ستظل قادرة على دمج هذه الروبوتات في عمليات خدمة العملاء الخاصة بهم، سيسمح واتساب لهذه الأعمال بالاستمرار في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن نطاقات الدعم المتوافقة مع السياسة الجديدة.

على الرغم من أن مستخدمي ChatGPT سيستطيعون نقل سجلات محادثاتهم، لن تتاح نفس الفرصة لمستخدمي كوبايلوت لنقل بيانات محادثاتهم بعد إزالة الروبوت من المنصة.

ماذا يعني هذا للذكاء الاصطناعي على واتساب؟

من خلال هذا القرار، تركز واتساب على تعزيز دورها كأداة للتواصل التجاري، مع التقليل من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة، مما يتيح لها التركيز على الاستخدامات التي تدعم الأعمال والمحادثات التجارية.

ChatGPT على واتساب

التغييرات ليست مجرد تعديل بسيط في المنصة

يعتبر هذا التغيير أكثر من مجرد تعديل في السياسة الأساسية للمنصة، بالنسبة للمؤسسات التي قامت بتكامل ChatGPT أو Copilot في سير العمل عبر واتساب، سواء لإدارة المعرفة الداخلية أو دعم الفرق الموزعة أو الوصول السريع للمعلومات، بالإضافة إلى المخاطر الخفية المرتبطة بالاعتماد على منصة واحدة في الأنظمة التجارية الحيوية.

تسجل شروط الخدمة المعدلة لـ “ميتا” فارقا واضحا يجب أن يفهمه صناع القرار في المؤسسات، وفقا لما قاله متحدث باسم “ميتا”: "الهدف من WhatsApp Business API هو مساعدة الشركات في توفير دعم العملاء وإرسال التحديثات ذات الصلة. تركيزنا ينصب على دعم الآلاف من الشركات التي تقوم بتطوير هذه التجارب عبر واتساب".

إلى جانب OpenAI ومايكروسوفت، سيواجه مقدمو روبوتات الدردشة الذكية من أطراف ثالثة، مثل Perplexity، نفس القيود، بحلول يناير 2026، سيكون الذكاء الاصطناعي من Meta هو المساعد الذكي العام الوحيد المتاح عبر واتساب، مما يخلق احتكارا فعليا لهذا النوع من الخدمة على هذه القناة.

تثير خطوة “ميتا” لزيادة هيمنتها على منصتها أسئلة حول الاعتماد على الموردين، واتساب يتمتع بانتشار عالمي لا مثيل له، ويعتبر الوسيلة الأكثر شعبية للتواصل المؤسسي، خاصة في الأسواق خارج أمريكا الشمالية، حيث يعد الأداة الأساسية للتواصل، في أمريكا اللاتينية والهند ومعظم أوروبا، يعتبر واتساب أداة حيوية وضرورية.

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس

غدا.. إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس حول الإعلام الدعوي وبناء الإنسان

الشيخ مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الحسين

خطيب مسجد الحسين: هذا الفعل يضمن لك مرافقة النبي في الجنة عليك

خطيب المسجد النبوي

سمات أهل الكرامة.. خطيب المسجد النبوي: منزلة الصبر على طاعة الله عظيمة

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

