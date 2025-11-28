واتساب يعلن عن حظر شامل للذكاء الاصطناعي.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

- ميتا تحظر روبوتات الدردشة على واتساب

ابتداء من 15 يناير 2026، ستقوم شركة “ميتا” بحظر روبوتات الدردشة العامة من استخدام منصة واتساب، وقد اتخذت “ميتا” هذا القرار بسبب الضغط الكبير الذي تسببت فيه هذه الروبوتات في زيادة حجم الرسائل دون أن تدر عائدا ماليا عبر المنصة.

أعلنت شركة “ميتا” عن تغييرات كبيرة في شروط خدمة واتساب الخاصة بها، حيث ستمنع المستخدمين من استخدام روبوتات الدردشة الذكية غير التابعة لشركة “ميتا” على تطبيق المراسلة، حيث تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين الرسائل التجارية، دون أن يصبح هو الخدمة الرئيسية.

وابتداء من 15 يناير 2026، لن يسمح باستخدام روبوتات الدردشة الذكية من أطراف ثالثة مثل ChatGPT وCopilot من مايكروسوفت على المنصة، وهو ما يشير إلى نهاية التكاملات مع هذه الروبوتات الخارجية، مما يؤثر على كل من المستخدمين العاديين وحسابات WhatsApp Business.

ما الذي يعنيه هذا القرار؟

تسعى واتساب من خلال هذه الخطوة إلى تقليص أنواع روبوتات الذكاء الاصطناعي المتاحة داخل التطبيق، اعتبارا من 15 يناير 2026، لن يتمكن المستخدمون من التفاعل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي غير التابعة لـ “ميتا”.

كما سيخسر مستخدمو حسابات WhatsApp Business الذين كانوا قد دمجوا أدوات مثل ChatGPT وCopilot إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في نفس الوقت.

جاء قرار “ميتا” بحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي الخارجية بعد سلسلة من الانسحابات من المنصة، الشهر الماضي، أكدت OpenAI أن ChatGPT لن يكون متاحا بعد الآن على واتساب، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت مايكروسوفت أيضا أنها ستسحب كوبيلوت من المنصة.

ماذا يعني هذا للمستخدمين والشركات؟

- المستخدمون العاديون: سيمنع المستخدمون من التفاعل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي غير التابعة لـ “ميتا”، مثل ChatGPT وCopilot، بدءا من 15 يناير 2026. لكن المستخدمين الذين يستخدمون ChatGPT حاليا على واتساب سيكون لديهم الخيار لنقل محادثاتهم الحالية إلى حسابات أخرى.

- الشركات: الشركات التي تستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي لخدمة عملائها ستظل قادرة على دمج هذه الروبوتات في عمليات خدمة العملاء الخاصة بهم، سيسمح واتساب لهذه الأعمال بالاستمرار في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن نطاقات الدعم المتوافقة مع السياسة الجديدة.

على الرغم من أن مستخدمي ChatGPT سيستطيعون نقل سجلات محادثاتهم، لن تتاح نفس الفرصة لمستخدمي كوبايلوت لنقل بيانات محادثاتهم بعد إزالة الروبوت من المنصة.

ماذا يعني هذا للذكاء الاصطناعي على واتساب؟

من خلال هذا القرار، تركز واتساب على تعزيز دورها كأداة للتواصل التجاري، مع التقليل من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة، مما يتيح لها التركيز على الاستخدامات التي تدعم الأعمال والمحادثات التجارية.

التغييرات ليست مجرد تعديل بسيط في المنصة

يعتبر هذا التغيير أكثر من مجرد تعديل في السياسة الأساسية للمنصة، بالنسبة للمؤسسات التي قامت بتكامل ChatGPT أو Copilot في سير العمل عبر واتساب، سواء لإدارة المعرفة الداخلية أو دعم الفرق الموزعة أو الوصول السريع للمعلومات، بالإضافة إلى المخاطر الخفية المرتبطة بالاعتماد على منصة واحدة في الأنظمة التجارية الحيوية.

تسجل شروط الخدمة المعدلة لـ “ميتا” فارقا واضحا يجب أن يفهمه صناع القرار في المؤسسات، وفقا لما قاله متحدث باسم “ميتا”: "الهدف من WhatsApp Business API هو مساعدة الشركات في توفير دعم العملاء وإرسال التحديثات ذات الصلة. تركيزنا ينصب على دعم الآلاف من الشركات التي تقوم بتطوير هذه التجارب عبر واتساب".

إلى جانب OpenAI ومايكروسوفت، سيواجه مقدمو روبوتات الدردشة الذكية من أطراف ثالثة، مثل Perplexity، نفس القيود، بحلول يناير 2026، سيكون الذكاء الاصطناعي من Meta هو المساعد الذكي العام الوحيد المتاح عبر واتساب، مما يخلق احتكارا فعليا لهذا النوع من الخدمة على هذه القناة.

تثير خطوة “ميتا” لزيادة هيمنتها على منصتها أسئلة حول الاعتماد على الموردين، واتساب يتمتع بانتشار عالمي لا مثيل له، ويعتبر الوسيلة الأكثر شعبية للتواصل المؤسسي، خاصة في الأسواق خارج أمريكا الشمالية، حيث يعد الأداة الأساسية للتواصل، في أمريكا اللاتينية والهند ومعظم أوروبا، يعتبر واتساب أداة حيوية وضرورية.